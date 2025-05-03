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Kars'ta Hortum ve Fırtına 12 Evi Vurdu

Kars'ta şiddetli fırtına ve hortum 12 evin çatısını uçurdu, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:08
Kars'ta Hortum ve Fırtına 12 Evi Vurdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum, 12 evin çatılarını uçurarak büyük bir hasara yol açtı.

Olay, Sarıkamış'a bağlı Karaurgan köyünde 9, Çamyazı köyünde 2 ve Altınbulak köyünde 1 evde etkili oldu. Bu durum, bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyerek endişelere yol açtı.

Hasarın tespit edilmesi için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri ilgili köylere sevk edildi. Yaralananların olmadığı bilgisi alınırken, ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kars, son günlerdeki hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor. Fırtına ve hortum gibi meteorolojik olaylar, bölgenin alt yapısını ve halkın güvenliğini tehdit ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu.

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