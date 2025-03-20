Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Zarar Gördü, Yol Çöktü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki ev zarar gördü ve yolda çökmeler meydana geldi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:56
Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Zarar Gördü, Yol Çöktü

Kastamonu Çatalzeytin'de Heyelan Felaketi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Hamidiye köyü Atmeydanı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, iki evde ciddi hasara yol açtı. Heyelan, ilçe merkezine bağlı bir alanda Devlet Avcıl ve Recep Avcıl'a ait evlerin bulunduğu bölgede gerçekleşti ve bu durum mahalle ile komşu mahalle arasındaki yolda da çökme ve çatlaklar meydana getirdi.

Yerel Yönetimden Gelişmeler

Hamidiye Köyü Muhtarı Bekir Torun, 15 Mart Cumartesi günü başlayan kaymaların ardından, iki evin büyük risk altında olduğunu açıkladı. Torun, "İki eve oturulamaz raporu verildi. Kaymakamlık, Özel İdare ve Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köyümüzde incelemelerde bulundular" dedi. Yolda da meydana gelen çökme nedeniyle ulaşımın tamamen kesildiğini vurguladı.

Toprak Kaymaları Devam Ediyor

Muhtar Torun, toprak kaymasının devam ettiğini belirterek, "İlk etapta zarar gören vatandaşlarımız için iki kalıcı konut istiyoruz. Şu anda başka bir talebimiz yok. Bölgede yağışların etkisiyle kaymalar sürmekte" şeklinde konuştu.

Risk Altındaki Diğer Evler

Mahallede daha fazla risk altında olan evlerin de bulunduğunu dile getiren Torun, "Üç tane evimiz daha risk altında ancak bu evler için henüz bir rapor hazırlanmadı. Eğer kaymalar artarsa bu durum tehlike yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Köylülerin Endişeleri

Köy sakinlerinden Mevlüt Kaplan, 69 yaşında olduğunu ve köylerinde ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Kaplan, "Çocukluğumda buraya 2,5 metreye kadar kar yağardı ama böyle bir afet gördüğüm olmadı" dedi. Ayrıca, kaymaların devam ettiğini ve derinliklerin 1,5 metreye ulaştığını da sözlerine ekledi. Kaplan, devletin duruma el atacağını umduğunu ifade etti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü, yolda çökmeler meydana...

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü, yolda çökmeler meydana geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü, yolda çökmeler meydana...

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü, yolda çökmeler meydana geldi.

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