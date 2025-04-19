Kastamonu'da Minibüs ve Tır Çarpıştı: 10 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, minibüs ile tır çarpıştı. Olayda 10 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Kastamonu kara yolu üzerindeki Koru köyü mevkisinde gerçekleşti. Y.T. idaresindeki 37 PP 033 plakalı tır, R.B. yönetimindeki 37 ADN 509 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrilen minibüs, yaklaşık 7 metre yükseklikten alt geçide düşmekten yalnızca bir metre kala durabildi.

Olayda yaralanan kişiler arasında minibüs sürücüsü R.B. ile birlikte H.C., S.M.T., G.Z.A., B.A., M.S., N.Y., S.T., A.M. ve T.G. yer aldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni ise henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.