Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:29
Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Kastamonu'da, il jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü'deki Narkotik Operasyonu

Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İ.Y.'ye ait 3 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, bir adet tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de, Kastamonu il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 2 zanlı gözaltına alınırken, toplamda 718 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri ise sürmekte.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı....

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı....

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'
3
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak
4
Bakan Yerlikaya'dan Sahipsiz Hayvanlar İçin Video Konferans Toplantısı
5
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı
6
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın