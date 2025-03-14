Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Kastamonu'da, il jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü'deki Narkotik Operasyonu

Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İ.Y.'ye ait 3 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, bir adet tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de, Kastamonu il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 2 zanlı gözaltına alınırken, toplamda 718 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri ise sürmekte.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.