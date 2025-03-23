Katar'dan İlhale Tepkisi: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Kınandı

Katar, İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Lübnan Başbakanı Nevwaf Selam ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verildi.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri, destekleme ve geliştirme yolları gündeme geldi. Ayrıca, Lübnan'daki son gelişmeler ve ateşkes anlaşması durumuna dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan hava saldırılarını bir kez daha kınadığını ifade ederek, tarafların ateşkes anlaşmasına tamamen uyması ve İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesinin gerekliliğini vurguladı. Katar, Lübnan halkına yönelik desteğini sürdüreceğini de yineledi.

Dün, İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Bunun ardından, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedeflerin bombalandığı bildirildi. Saldırılar sonucunda 7 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Ateşkes ve İhlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla bu anlaşmayı ihlal etmekte. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin ardından gerçekleştirilen saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken, 300'ü aşkın kişi de yaralandı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında, Israil ordusu, ateşkes anlaşması gereği geri çekilmesi gereken 5 noktada, yani Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi'nde varlığını sürdürmekte.