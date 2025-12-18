Kayseri Büyükşehir’den Şehir Hastanesi Çevresine 35 milyon 579 bin TL’lik Yeşil Alan ve Spor Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, Şehir Hastanesi çevresinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ve spor yapabilecekleri kapsamlı bir yatırımı hayata geçiriyor. Toplam maliyeti 35 milyon 579 bin TL’yi aşan proje, dört farklı noktada eş zamanlı sürdürülüyor.

Projenin Detayları

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bölge halkına sunulacak donatılar titizlikle planlandı. Proje kapsamında 36 bin metrekare yeşil alan, 20 bin metrekare parke yürüyüş yolu, 3 adet 400 metrelik akrilik kaplama koşu pisti, 30 adet kamelya, 1 adet açık hava basketbol sahası, 4 adet çocuk oyun alanı ve 4 adet açık hava aletli spor alanı inşa ediliyor. Dört ayrı proje alanı, Şehir Hastanesi ile hasta ve hasta yakınlarının konakladığı misafirhane çevresinde konumlandırıldı.

Peyzaj ve Altyapı Çalışmaları

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2025 yılı sonbahar peyzaj ve altyapı çalışmaları kapsamında kazı, dolgu, kuru peyzaj, tesviye, ekim-dikim, bakım ve sulama sistemleri çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden yeni park alanlarında yaklaşık 12 bin metreküp toprak dolgusu gerçekleştirildi.

Söz konusu alana 1250 adet çınar, atlas sediri, ıhlamur, mavi ladin, leylandi, süs eriği, süs kirazı gibi yapraklı, ibreli, çalı ve şekilli bitki dikimleri yapıldı. Kent donatıları kapsamında 29 adet kamelya, 4 adet çocuk oyun alanı, 3 adet spor-fitnes aleti, basket ve mini futbol sahası ile 10 bin metrekare yürüyüş yolu oluşturuldu. Parklar; Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile İsmet Özkan Camisi çevresini otoparkları, spor alanları, yürüyüş yolları ve yeşil kuşakla çevreleyerek hizmete sunulacak.

Şehir Estetiği ve Sosyal Hayat İç İçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplam maliyeti 35 milyon 579 bin TL’yi aşan bu yatırımla altyapı yatırımlarının ötesinde yaşam kalitesi, çevre ve sosyal donatıya öncelik veriyor. Yeni yaşam alanları, bölgedeki yoğunluğun dengelenmesine katkı sağlayacak ve hasta yakınları ile çevre sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Parkların kısa süre içinde hizmete girmesi planlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDE VATANDAŞLARIN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK, NEFES ALABİLECEKLERİ VE SPOR YAPABİLECEKLERİ BÜYÜK BİR YATIRIMI HAYATA GEÇİRİYOR.