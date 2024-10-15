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Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Yakalandı

Kayseri'de durdurulan bir tırda 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:23
Kayseri'de 2 Ton Kaçak Tütün Yakalandı

Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri ilinde, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olay, Kayseri-Malatya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi.

Tır Durdu, Tütün Bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, büyük miktarda kaçak tütün buldu. Operasyonda tırın sürücüsü B.S. gözaltına alındı.

Bu olay, kaçak tütün ticaretine yönelik yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Emniyet yetkilileri, benzer olayların önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

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