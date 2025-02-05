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Kayseri'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 6 Şubat 2025'te ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:52
Kayseri'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitime ara verilmesine yol açtı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine atıfta bulunularak, yarın il genelinde kar yağışının devam edeceği ve sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Bu kapsamda, il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezleri de eğitim faaliyetlerine bir gün ara verecek.

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