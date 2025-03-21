Kayseri'de Karla Mücadele: 203 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 203 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açarak kırsal ulaşımı sağladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:11
Kayseri'de Karla Mücadele: 203 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de Kapanan Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı sonrasında kırsal bölgelerde kapanan 203 mahalle yolunu başarılı bir şekilde ulaşıma açtı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, bölgedeki ulaşımın kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Çalışmaların Detayları

Toplamda 134 personel ve 63 araç ile gerçekleştirilen karlı mücadele faaliyetleri sonucunda, şu ilçelerdeki yollar ulaşıma açıldı:

  • Akkışla: 1 mahalle
  • Bünyan: 12 mahalle
  • Develi: 6 mahalle
  • Felahiye: 6 mahalle
  • Hacılar: 3 mahalle
  • İncesu: 3 mahalle
  • Kocasinan: 12 mahalle
  • Özvatan: 4 mahalle
  • Pınarbaşı: 85 mahalle
  • Sarıoğlan: 5 mahalle
  • Sarız: 25 mahalle
  • Talas: 6 mahalle
  • Tomarza: 15 mahalle
  • Yahyalı: 18 mahalle
  • Yeşilhisar: 2 mahalle

Dahası, ekipler şu an için 1624 kilometrelik yol ağı üzerinde yürütülen çalışmalarda, Bünyan'daki 4, Pınarbaşı'ndaki 25, Sarız'daki 7 ve Tomarza'daki 15 mahalle yolunu açma işlemlerine devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 203 mahalle yolunu...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 203 mahalle yolunu...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

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