Kayseri'de Koyun Otlatma Kavgası: Ethem T. Öldü, Cenaze Toprağa Verildi

Kayseri Hacılar'da koyun otlatma tartışmasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Ethem T. için Karpuzekisi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:31
Olayın Detayları

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, iddiaya göre koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Ethem T., olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karpuzsekisi Mahallesi 22. Caddedeki arazide iki grup arasında başlayan tartışma büyüdü. İddiaya göre S.Y. (36), yanında bulunan silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu üç kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni yara aldı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çevrede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışmalar sürerken, olay esnasında yanında bulunan A.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayın, iddiaya göre yine koyun otlatma meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Cenaze Töreni

Kavgada hayatını kaybeden Ethem T., Karpuzekisi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

