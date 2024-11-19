Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı: O Anlar Kamera Kayıtlarında

Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya minibüs çarparak yaralanmasına neden oldu. A.Y. idaresindeki 68 KA 257 plakalı minibüs, İnönü Bulvarı Koçak Parkı kavşağında M.Ç.'ye çarparak kaza meydana geldi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı M.Ç., hastaneye kaldırılmak üzere olay yerinde müdahale edildi.

Yaşanan kaza anı, bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın ciddiyetini ortaya koyarken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.