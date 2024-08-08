Kemalpaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Kemalpaşa’da Orman Yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan ormanlık alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan müdahale ile başarıyla kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi ve Müdahaleler

Yangın, Karabel mevkisi olarak bilinen ormanlık alanda başladı. Yangın ihbarının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yangına müdahale için 4 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile yer ekibi sevk edildi.

Kontrol ve Soğutma Çalışmaları

Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, şu anda soğutma çalışmaları da devam ediyor. Doğanın korunması adına yapılan mücadele, büyük bir özveriyle sürdürülmektedir.