Kentucky'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Kentucky'de Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Kentucky ve Georgia eyaletindeki yetkililer, hafta sonu etkili olan seller nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Vali Beshear'dan Açıklama

Kentucky Valisi Andy Beshear, sel felaketinin ardından 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1000'den fazla kişinin kurtarıldığını duyurdu. Georgia eyaleti yetkilileri ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Elektriksiz Kalan Evler ve İş Yerleri

ABD genelinde hafta sonu etkili olan yağışlar, çok sayıda eyalette sellerin yaşanmasına neden oldu. New York'tan Alabama'ya kadar en az 700 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Acil Durum ve Kurtarma Çalışmaları

Acil durum ilan edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, sel felaketinin etkilerinin azaltılması için yoğun çaba sarf etmektedir.