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Kerkük İl Meclisinde İki Arap Üyeden İstifa

Kerkük'teki yerel yönetimdeki iki Arap üye, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle yönetimden çekildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:01
Kerkük İl Meclisinde İki Arap Üyeden İstifa

Kerkük İl Meclisinde İki Arap Üyeden İstifa

Irak'ın Kerkük kentinde, yaklaşık 9 ay önce oluşturulan yerel yönetimdeki iki Arap üye, yönetimden çekilme kararı aldı. Kerkük İl Meclisi'nde yer alan Takaddum Koalisyonu Üyesi Raad el-Salih ve Uruba Koalisyonu Üyesi Zahir Asi, Kerkük valilik binasında düzenledikleri basın toplantısında çekilme nedenlerini açıkladı.

Verdikleri Sözlerin Tutulmaması

Basın toplantısında konuşan Salih, yerel yönetimin taraflar arasında yapılan siyasi anlaşmalara göre kurulduğunu ancak aradan geçen zaman içinde kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını ifade etti. Salih, Kerkük'te yıllar önce siyasi Kürt partilerine bağlı Asayiş güvenlik güçleri ve peşmerge tarafından alıkonulan binlerce Kerküklü Arap vatandaşının serbest bırakılması konusundaki vaatlerin yerine getirilmediğini dile getirdi.

Halka Hizmet Amaçlı Katıldılar

Kerkük halkına hizmet etmek amacıyla bu yönetime katıldıklarını belirten Salih, "Hizmet vermek ve kentin sorunlarını çözmek konusunda hiçbir girişimde bulunmayan yerel yönetimden çekilme kararı aldıklarını" vurguladı.

Hayal Kırıklığı ve Progres Yok

Uruba Koalisyonu Üyesi Zahir Asi, alıkonulan Kerküklü vatandaşların serbest bırakılması için yerel yönetime katıldıklarını ancak bu konuda da hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Asi, yaşanan durum karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Oylama Sürecine Dair Ayrıntılar

5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üye Kerkük Vilayet Meclisi, 10 Ağustos 2024 tarihinde Bağdat'taki bir otelde valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştır. Oylamaya katılan KYB'li Rebvar Taha'nın valiliğine ve Arap üye Muhammed Hafız'ın meclis başkanlığına destek vermiştir. KYB'nin açıklamasına göre, Taha'nın valilik görevine seçildiği açıklanmıştır.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye, oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştır. Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek Yüksek Federal Mahkeme’ye başvurmuştur. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ise, Türkmen ve Arapların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmiştir. Taha, oylamaya ilişkin itirazlara rağmen Kerkük Valiliği’ne giderek görevine başlamıştır.

Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık 9 ay önce kurulan yerel yönetimdeki iki Arap üye yönetimden...

Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık 9 ay önce kurulan yerel yönetimdeki iki Arap üye yönetimden çekildi. Yerey yönetimde yer alan Kerkük İl Meclisi Takaddum Koalisyonu Üyesi Raad el-Salih (sağda) ve Uruba Koalisyonu Üyesi Zahir Asi (solda), Kerkük valilik binasında basın toplantısı düzenledi.

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