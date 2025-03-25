Kilis'te Ramazan Bayramı Hazırlıkları: Gerebiç Mesaisi Başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı Hazırlıkları

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Gerebiç Ustası Sedat Arslan’ın Açıklamaları

Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerebiçin Kilis'e özgü bir bayram tatlısı olduğunu belirtti. Arslan, "Bayramda gerebiçin daha çok tercih edildiğini" sözlerine ekleyerek, hamur yapımının aşamalarını anlattı.

Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 250 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz" dedi.

Evlerde Gerebiç Yapımı ve Talep

Evlere de gerebiçin yapıldığını anlatan Arslan, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.