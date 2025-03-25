Kilis'te Ramazan Bayramı Hazırlıkları: Gerebiç Mesaisi Başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Ustalar, bu özel lezzeti hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:17
Kilis'te Ramazan Bayramı Hazırlıkları: Gerebiç Mesaisi Başladı

Kilis'te Ramazan Bayramı Hazırlıkları

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Gerebiç Ustası Sedat Arslan’ın Açıklamaları

Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerebiçin Kilis'e özgü bir bayram tatlısı olduğunu belirtti. Arslan, "Bayramda gerebiçin daha çok tercih edildiğini" sözlerine ekleyerek, hamur yapımının aşamalarını anlattı.

Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 250 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz" dedi.

Evlerde Gerebiç Yapımı ve Talep

Evlere de gerebiçin yapıldığını anlatan Arslan, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda...

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda...

Kilis'te Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı gerebiç tatlısının yapımına başlandı. Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere cevizli ve fıstıklı olarak hazırlanan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Husiler, İsrail'in Havalimanına Saldırı Düzenledi
4
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
5
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
7
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği