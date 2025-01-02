Kırıkkale'de Beyzbol Sopasıyla Darbeye 4 Tutuklama

Kırıkkale'de Beyzbol Sopasıyla Darbeden 4 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale’de, beyzbol sopasıyla bir kişiyi darbederek kesici aletle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, E.A isimli mağdurun Çalılıöz Mahallesi’nde tanımadığı kişiler tarafından darbedildiği bildirildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Olayla ilgili olarak, F.M.Ö, İ.A, E.Ç. ve E.A. isimli zanlılar polis tarafından yakalandı. Emniyet güçleri, olayda kullanıldığı ifade edilen ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi.

Adalet Süreci Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, hakimlik kararıyla tutuklandı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.