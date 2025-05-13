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Kızılay Butik Yalova'da 203. Mağazasını Açtı

Türk Kızılay, Yalova'da 203. Kızılay Butik şubesini açtı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz giyim hizmeti sunacak.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:38
Kızılay Butik Yalova'da 203. Mağazasını Açtı

Kızılay Butik, Yalova'da 203. Şubesini Açtı

Türk Kızılay, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı ücretsiz giyim hizmetini, Yalova'daki 203. şubesini açarak sürdürüyor. Yalova Uluğbey Sokak'ta bulunan mağaza, Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

Vali Hülya Kaya'dan Destek Çağrısı

Açılışta konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, daha önce benzer bir çalışmayı yürüttüklerini ve açılışı yapılan mağazanın Kızılay'ın desteğine bırakıldığını ifade etti. Kaya, giyim ihtiyacı olan vatandaşların ücretsiz faydalanabileceği mağaza için tüm yardımları buraya yönlendireceklerini belirtti: “Evde kullanılmayan kıyafetlerinizi Kızılay'a iletelim.” Bu kampanyanın özellikle bayram öncesinde çocuklara ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.

Aşevinin Kurulacağı Müjdesi

Vali Kaya, ayrıca Türk Kızılay'ının yakın zamanda bir aşevi kuracaklarını da açıkladı. Şehrin ihtiyaçlarına uygun bir aşevinin kurulması için gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri'nin Açıklamaları

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, mağazanın kadın, erkek, çocuk ve bebek kıyafetleriyle ayakkabıların bulunduğu bir hizmet sunacağını ve 365 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olacağını ifade etti. Saygılı, “Yalova'da 203. Kızılay Butik'imizle birlikte bayram öncesi kıymetli Yalovalılar'a hizmet vermektedir.” dedi. Ayrıca, Kızılay'ın bağışları ile ihtiyaçların düzenli olarak karşılanacağını belirtti.

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından, Vali Kaya ve protokol üyeleri, mağazayı gezerek ürünler ve sunulacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

Türk Kızılay'ın Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde...

Türk Kızılay'ın Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde karşılaması için kullandığı Kızılay Butik'in 203. şubesi Yalova Bahçelievler Mahallesi Uluğbey Sokak'ta açıldı.

Türk Kızılay'ın Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde...

Türk Kızılay'ın Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde karşılaması için kullandığı Kızılay Butik'in 203. şubesi Yalova Bahçelievler Mahallesi Uluğbey Sokak'ta açıldı.

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