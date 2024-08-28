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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:13
Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Oğuz Gökçe yönetimindeki 38 BJ 016 plakalı motosiklet, D-605 kara yolunun Kandıra kısmında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 TY 086 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar ve Hayatını Kaybeden

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Vahap Elden ve hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, derhal Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye Personeli için Tören Düzenlendi

Gökçe ve Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi. Oğuz Gökçe için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde bir tören düzenlendi. Törene katılan personelin yanında eşi Esra Gökçe taziyeleri kabul etti.

Tahir Büyükakın'dan Başsağlığı Mesajı

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Gökçe ile 2 yıl boyunca birlikte çalıştıklarını belirtti. İslamoğlu, "Ahlaklı, düzgün bir kardeşimizdi. Hepimiz çok üzgünüz, ama Allah'ın takdiri böyle. Kaderi böyleymiş, Allah bu yolda taksiratını affetsin" ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreni ve Defin

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından itfaiye personeli, cenaze aracına veda ederken siren çaldı. Oğuz Gökçe, yarın memleketi Ardahan'ın Çalabaş köyünde defnedilmek üzere yola çıkarılacak.

Sosyal Medya Paylaşımı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Gebze İtfaiyesi'nde görevli değerli mesai arkadaşlarımız Vahap Elden ve Oğuz Gökçe, Kandıra istikametinde motor kazası geçirmiş, ne yazık ki Oğuz kardeşimiz bu elim kazada hayatını kaybetmiştir. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Vahap kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." şeklinde başsağlığı mesajı paylaştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

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