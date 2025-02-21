Kolombiya'da Ormansızlaşma 2024'te Yüzde 35 Arttı

Kolombiya'da ormansızlaşma 2024'te yüzde 35 artarak 107 bin hektara ulaştı; çevresel endişeler artıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:31
Kolombiya'da Ormansızlaşma 2024'te Yüzde 35 Arttı

2024'te Kolombiya'da Ormansızlaşma Artış Gösterdi

Güney Amerika'nın gözde ülkesi Kolombiya'da ormansızlaşma oranının 2024 yılında yüzde 35 artarak 107 bin hektar alanın yok olduğu bildirildi.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad, 2023'te kaybedilen orman alanını 79 bin 256 hektar olarak açıklarken, 2024'teki artışın ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

“Bu kesinlikle iyi bir haber değil” diyen Muhamad, “2022-2024 yılları arasında 212 bin hektardan fazla ormansızlaşmanın önüne geçildi, yani 118 milyondan fazla ağaç kurtarıldı.” şeklinde konuştu.

Bakanlık Verilerine Göre 2019 Yılı Kayıpları Zirveye Ulaştı

Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre, Kolombiya'da en fazla ormansızlaşmanın yaşandığı yıl 2019 olarak kaydedildi; bu yıl 219 bin hektar orman alanı yok oldu.

Yasa dışı madencilik ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, ülkenin çeşitli bölgelerinde ormansızlaşmayı hızlandıran ana nedenler arasında yer alıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, “dünyanın akciğerleri” olarak tanımlanan Amazon Ormanları'nın korunması için ABD tarafından sağlanan yardımların kesilmesi, Kolombiya hükümetinin sıfır ormansızlaşma hedefine darbe vurabilir.

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