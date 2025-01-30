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Konya'da 2024'te 100 Binden Fazla Dava Karara Bağlandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yılında 113 bin 802 dosyanın karara bağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:15
Konya'da 2024'te 100 Binden Fazla Dava Karara Bağlandı

Konya'da Dava İstatistikleri 2024 Yılı Raporu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yılına ait veri ve faaliyetlerini içeren raporunu yayımladı. Bu rapora göre, yıl içerisinde 113 bin 802 dosya karara bağlanarak sonuçlandırıldı.

Dosyaların Dağılımı ve Suç İstatistikleri

Yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ihbar ve soruşturma kaydı üzerinden toplam 110 bin 723 dosya geldiği bildirildi. Bu dosyaların yanı sıra, önceki yıllardan kalan dosyalarla birlikte 113 bin 802 dosya karara bağlanmıştır.

Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilen soruşturmalarda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından 9 bin 418 şüpheliye işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanan şüpheli sayısı 1132 olarak kaydedilmiştir.

Bu operasyonlar sırasında toplamda 649 bin 740 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 92 bin 420 uyuşturucu hap ve 1480 kök kenevir ele geçirilmiştir.

Uzlaşmalar ve Seri Muhakeme Uygulamaları

Taraflar arasında uzlaşma sağlanarak 2 bin 387 dosya takipsizlikle sonlandırılmıştır. Ayrıca, seri muhakemeyi kabul eden ve aynı gün içinde tüm işlemleri tamamlanan şüpheli sayısı ise 3 bin 320 olarak belirtilmiştir.

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