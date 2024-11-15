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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:29
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin Antalya'dan geldiği ve kente uyuşturucu taşıdığı ihbarı alındı.

Kovalamaca Sonucu Tutuklama

İhbar doğrultusunda, araç Akşehir'deki uygulama noktasında durdurulmak istendi. Ancak, otomobil polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçınca, yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan detaylı aramalarda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.T, M.K ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı...

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

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