Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin Antalya'dan geldiği ve kente uyuşturucu taşıdığı ihbarı alındı.

Kovalamaca Sonucu Tutuklama

İhbar doğrultusunda, araç Akşehir'deki uygulama noktasında durdurulmak istendi. Ancak, otomobil polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçınca, yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan detaylı aramalarda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.T, M.K ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.