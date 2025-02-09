Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump ve Putin Görüşmesi Hakkında Belirsizlik Sürdürüyor

Kremlin'den Trump- Putin Görüşmesi Açıklığı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine dair belirsiz açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD ile farklı iletişim kanalları aracılığıyla görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Görüşme Teyit Edilemiyor

Peskov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Ukrayna savaşı konusunu görüştüğüne dair ifadelerini değerlendirirken, "Bu görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." ifadesini kullandı. Peskov, iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle tüm gelişmelerden haberdar olamayabileceğini vurguladı.

Trump'ın Açıklamaları ve Görüşme İhtimali

Donald Trump, The New York Post'a verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere "somut bir planı" olduğunu ve bu planı Putin ile görüştüğünü ifade etmişti. Ayrıca, Putin, 24 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada, Trump ile Ukrayna savaşı ve enerji konularını görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini belirtmişti.