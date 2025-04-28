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Küçükçekmece'de Kolonları Hasarlı Binadan Dernek Tahliye Edildi

Küçükçekmece'deki hasarlı bina tahliye edildi. Deprem sonrası oluşan hasarlar, vatandaşları endişelendiriyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:41
Küçükçekmece'de Kolonları Hasarlı Binadan Dernek Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de Binadaki Hasar Alarm Verdi

Küçükçekmece'de, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonucu kolonları hasar gören bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren dernek tedbiren tahliye edildi. İnönü Mahallesi Sosyal Sokak'taki 6 katlı binanın bodrumundaki kolonlarda deprem sonrası ciddi hasar rapor edildi.

Zabıta İncelemesi ve Tahliye Süreci

Küçükçekmece Belediyesinin zabıta ekipleri, gelen şikayetler üzerine bir hafta önce binada inceleme yaptı. İncelemelerde, hasar gören kolonlarda inşaat demirlerinin korozyona uğradığı ve inşaat kumunda deniz kabuğu kullanıldığı belirlendi. Bu nedenle bina sakinlerine, kentsel dönüşüm için müracaat etmeleri gerektiği bildirildi, ancak henüz başvuran olmadığı öğrenildi.

Binada Yaşayanların Endişeleri

Bina sakinlerinden Büşra Deniz, yapının 1997 yılında inşa edildiğini ve deprem sırasında oturanların rahatsız olmadığını belirtti. Deniz, “6,2'lik deprem olduğunda biz 3 gün dışarıda kalmak zorunda kaldık. Kendimizi güvende hissetmiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Durumu Değerlendirdi

Ardahan İli Hanak İlçesi Sazlıçayır Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serhat Çelik, önceki günlerde kolonlarda çatlaklar tespit ettiklerini belirterek, “Sıkıntıyı görünce derneği hizmete kapatmıştık. Demire dokunduğunda kablo gibi kıvrılıyor. Taşıyıcı kolonlar çok kötü durumda” dedi.

Uzmanlardan Uyarı

SAR AKAY Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Murat Uzan, binanın inşaatında kullanılan kumun denizden alındığını, bunun da yapıda korozyona yol açtığını ve “Bu binanın bir an önce tahliye edilmesi lazım,” şeklinde uyarılarda bulundu. Uzan, “Her tarafta bir sorun, problem söz konusu” dedi.

Küçükçekmece'de, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremde kolonları hasar gören binanın bodrum...

Küçükçekmece'de, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremde kolonları hasar gören binanın bodrum katında faaliyet gösteren dernek tahliye edildi. Küçükçekmece Belediyesinin zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından bodrum kattaki dernek tedbiren boşaltıldı.

Küçükçekmece'de, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremde kolonları hasar gören binanın bodrum...

Küçükçekmece'de, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremde kolonları hasar gören binanın bodrum katında faaliyet gösteren dernek tahliye edildi. Küçükçekmece Belediyesinin zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından bodrum kattaki dernek tedbiren boşaltıldı.

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