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Küçükçekmece'de Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Küçükçekmece'de trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü N.D. para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:28
Küçükçekmece'de Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Küçükçekmece'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımı

Küçükçekmece'de trafiği ciddi şekilde tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü, idari para cezası ile cezalandırıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İkitelli Caddesi'nde yaşanan bir olay üzerine harekete geçti.

Olayın Gelişimi

Ekipler, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek, motosikletin tehlikeli bir şekilde kullanıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin sürücüsünün N.D. ve arkasındaki yolcunun ise D.Ö. olduğu belirlendi.

Cezalar ve Yasal İşlemler

Gözaltına alınan N.D.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde 2.886 lira idari para cezası kesildi. Arka koltukta oturan D.Ö. ise koruma başlığı kullanmadığı için 690 lira para cezası ile karşılaştı. Ayrıca, N.D. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Dikkatli Olun! Bu tür sürüş davranışları, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlikeler doğurabilir. Trafik güvenliği her zaman öncelikli olmalıdır.

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