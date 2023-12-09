Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı!

İstanbul Başsavcılığı, Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp öldürdüğü iddia edilen Somalili liderin oğlunun tutuklanması için uluslararası prosedürler de dahil olmak üzere tüm prosedürlerin titizlikle takip edildiğini söyledi. Detaylar haberimizde...







İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA: YAKALANMASI İÇİN ULUSLARARASI PROSEDÜR İŞLETİLMEKTE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasına ilişkin bir açıklama yaparak, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ve şüphelilerin yakalanması için uluslararası prosedürlerin uygulandığını bildirdi.

Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkındaki soruşturmaya ilişkin İstanbul Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'i vurup öldüren şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"TÜM SÜREÇ TİTİZLİKLE İŞLETİLMEKTEDİR"

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralanmasıyla ilgili olarak Başsavcılığım derhal 'taksirle yaralama' suçundan dava açtı. Soruşturma başlattık. "30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in yaralanması, suçun mahiyeti ve ilk suçluluk tespitleri dikkate alındığında Mohamed Hassan Seıkh Mohamud aynı gün kaydedilen ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in 6 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından cezada değişiklik yapıldı ve hakkında kasıtsız adam öldürme şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı. Şüphelinin 2 Aralık 2023'te ülkeyi terk etmesi nedeniyle tutuklama emri yerine getirilemediği için 8 Aralık 2023'te şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin suçluluk durumuna ilişkin nihai rapor hazırlanması için Adli Bilimler Laboratuvarı'ndan rapor istendi. "Şüphelinin yakalanmasına yönelik uluslararası prosedürler de dahil olmak üzere tüm süreç titizlikle yürütüldü ve soruşturma tüm cephelerde devam ediyor."

"BUNDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Diğer taraftan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını paylaşıp şu ifadelere yer verdi;

"Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."