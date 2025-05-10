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Kütahya'da Kayıp Sami İlik İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kaybolan Sami İlik için arama çalışmaları 3 gündür sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:00
Kütahya'da Kayıp Sami İlik İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kayıp Sami İlik İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 8 Mayıs Perşembe günü kaybolan Sami İlik için yürütülen arama çalışmaları 3 gündür kesintisiz devam ediyor.

Esnaflık yaptığı öğrenilen İlik, 8 Mayıs günü ilçeye bağlı Durabey köyünde kayboldu. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İlik'in bulunması için bölgedeki arama çabalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Arama faaliyetleri kapsamında, dron ve iz takip köpekleri kullanılarak bölgenin detaylı bir şekilde taranması sağlanıyor. İlik'i bulmak için yapılan çalışmalar, aile içinde tedirginlik yaratırken, herkesin umudu Sami İlik’in sağ salim bulunması yönünde.

Arama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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