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Kuvvetli Kar Uyarısı: Orta Karadeniz ve İç Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:14
Kuvvetli Kar Uyarısı: Orta Karadeniz ve İç Anadolu'da Kar Yağışı Bekleniyor

Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimlerinde, Çorum ve Tokat çevrelerinde kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

Yağışların Etkileri

Ayrıca yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilen yağışların, Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu yağışların, 5-15 santimetre arasında yeni kar örtüsü oluşturması öngörülüyor.

Dikkatli Olunmalı

Meteoroloji, yağışlardan kaynaklanacak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların, bu süre zarfında tedbirli olmaları önemle hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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