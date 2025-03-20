Lammy ve Rubio'dan Ukrayna ve Orta Doğu Üzerine Önemli Görüşme

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Orta Doğudaki güncel durumu ele aldı.

Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes sağlanması yönünde kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bakan Lammy, telefon görüşmesinde bu konuyu tartıştıklarını belirterek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yaptığı gibi koşulsuz olarak tam ve acil ateşkes taahhüdünde bulunmalı.” dedi.

Ayrıca, görüşmede Orta Doğu'daki mevcut durumun da değerlendirildiğini sözlerine ekledi.