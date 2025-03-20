Lammy ve Rubio'dan Ukrayna ve Orta Doğu Üzerine Önemli Görüşme

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu detaylı bir şekilde görüştü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:42
Lammy ve Rubio'dan Ukrayna ve Orta Doğu Üzerine Önemli Görüşme

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Orta Doğudaki güncel durumu ele aldı.

Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes sağlanması yönünde kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bakan Lammy, telefon görüşmesinde bu konuyu tartıştıklarını belirterek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yaptığı gibi koşulsuz olarak tam ve acil ateşkes taahhüdünde bulunmalı.” dedi.

Ayrıca, görüşmede Orta Doğu'daki mevcut durumun da değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
2
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
3
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
4
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
5
Filistin Ulusal Konseyi'nden Uluslararası Koruma Çağrısı
6
İsrail Saldırısında Filistinli Ailenin Tek Çocuğu Hayatını Kaybetti
7
Aydın'da Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda 3 Tutuklama

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!