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LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Trabzon'da Sevinç Yarattı

LÖSEV'in 'İyilik Tırı', Trabzon'a gelerek lösemili çocuklara ve ailelerine yardımcı oldu.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:52
LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Trabzon'da Sevinç Yarattı

LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Trabzon'a Geldi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), toplumun aktarımını üstlendiği büyük bir projeyle, lösemili hastalar ve ailelerine umut dağıtan 'İyilik Tırı''nı Trabzon'a getirdi.

Eğlenceli Etkinlikler ve Yardım Paketi Dağıtımı

'İyilik Tırı', Trabzon'un merkezindeki Atatürk Alanı'nda park ederek spor ve sanat dolu anlar yaşattı. Tırın etrafında kurulan oyun ve boyama parkurları, çocuklara keyif dolu saatler sundu. Ayrıca, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri ile miniklerin neşesi katlandı.

Bu etkinlik kapsamında, giyim, temel gıda, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemelerinden oluşan paketler, lösemi ve kanserle mücadele eden bireyler ile ailelerine ulaştırıldı. Yardım alan çocuklar, projeye katkı sağlayanlarla fotoğraf çektirerek bu güzel anı ölümsüzleştirdi.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı"...

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Trabzon'a geldi. "İyilik tırı" projesi kapsamında Atatürk Alanı'nda park eden tırın çevresinde oyun ve boyama parkurları oluşturuldu.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı"...

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Trabzon'a geldi. "İyilik tırı" projesi kapsamında Atatürk Alanı'nda park eden tırın çevresinde oyun ve boyama parkurları oluşturuldu.

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