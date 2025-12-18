DOLAR
Malatya'da trafik kazası: Minibüs ile otomobil çarpıştı — 1'i ağır, 3 yaralı

Malatya Battalgazi'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; M.E.Y.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:26
Battalgazi Merdivenler Mahallesi — Sabah saatleri

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede seyir halindeki 34 CSY 949 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen 44 AED 762 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada N.D., F.Y. ve M.E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören yaralılardan M.E.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

