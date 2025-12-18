Malatya'da Vatandaşlardan Murat Kurum'a Destek: 'Depremzedelerin Babası'

Deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar, TBMM Genel Kurulu'nda kullanılan "şantiye şefi" ifadesine tepki göstererek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmalarını benimsediklerini söyledi.

Vatandaşların tepkisi ve övgüleri

Depremzedelerin babası olduğunu ifade eden vatandaşlardan Engin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Murat Kurum’a birileri demiş ki şantiye şefi. Bu adam şantiye şefi değil, buradaki depremzedelerin babası. Allah ondan razı olsun. Defalarca Malatya’ya gelip giderek buranın ayağa kalkması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu insanın bu kadar emeğini neden görmezler. Biz o zihniyetin nasıl olduğunu zaten biliyoruz. Bu ülkeye zerre kadar faydası olmamış bunların. Murat Kurum’u onunla karşılaştırmanın imkanı yoktur. Şehri sıkıntılardan kurtarmaya, herkesi evine kavuşturmaya, iş yerlerini vermeye çalışan bir insan. Hakkının inkar edilmesi zoruma gitti. Yiğidi öldür ama hakkını inkar etme anlayışıyla ben bu haksızlığın karşısında susmak istemedim. Sadece Malatya için değil, Hatay, Adıyaman, Maraş, Antep birçok yerde köy köy ilçe ilçe dolaşarak bu işlerin yetişmesi için elinden geleni yapıyor"

İhsan Duman ise kalıcı deprem konutlarının kalitesine değinerek, "İlk etapta evimiz çıktı. Sağ olsun TOKİ çok güzel yapmış evlerimizi. Memnunuz. Murat Kurum her ay geldi, gitti. Taşeron şirket gibi buradan ayrılmadı. 7/24 takip etti. Onun için çok memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

İkizce'de yaşayan Elif Yılmaz, yeniden inşa sürecinin iyi yönetildiğini belirterek, "En kötü evlerde oturanlar da en güzel evlerde oturanlar da şu anda burada. Ben memnunum, diğer insanlar ne düşünür bilemiyorum" ifadesini kullandı.

Aynı bölgeden Recep Katırcı ise, "Şu anda oturduğumuz evler dört dörtlük mükemmel evler. Daha önce islim damında oturamayan kişiler şu anda villa gibi evde oturuyorlar. Bakanımız Murat Kurum’a şantiye şefi diyenler menfaatlerine ters düşen kişilerdir. Murat Kurum’dan, devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Depremzede Ayfer Başusta da, "77 yaşında annem oturuyor burada, evi çok beğendi. Annem Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza kalpten her zaman dua ediyor. Bakan Kurum her zaman buraya geldi, ilgilendi. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Genel olarak vatandaşlar, Murat Kurum ve devletin yeniden inşa sürecindeki çabalarını takdir ettiklerini belirtti ve Bakan Kurum'un yanında olduklarını vurguladı.

