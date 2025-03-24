Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Maltepe'de Kuyumcu Soygunu Gerçekleşti

Maltepe'nin Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanına gece saatlerinde giren şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Olayın Gelişimi

Bağdat Caddesi'ndeki kuyumcuya ait dükkanın kepenginin kaldırılmasıyla içeri giren hırsızların eşyaları alarak kaçtıkları yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, soyguncuların dükkanın içinden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çaldığını belirledi. Soygunu gerçekleştiren 4 şüphelinin kuyumcuya bir araçla geldikleri ve soygun sonrası yine aynı araçla kaçtıkları tespit edildi.

Polis Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından, polis ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Gelişmeler, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.