Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Derik ilçesinde, akaryakıt yüklü bir tanker devrildi ve ardından alev aldı. Olay, Mardin-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Köseveli mevkisi'nde meydana geldi.

Yetkililer, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından bir süre sonra tankerde yangın çıktı.

Olayı gören çevre sakinlerinin 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine yaptığı ihbarlar üzerine, bölgeye jandarma da sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın esnasında, tankerin sürücüsü daha önce olay yerinden uzaklaştırılarak ambulansla ilçedeki hastaneye götürüldü. Ancak, ne yazık ki tanker yangından dolayı kullanılmaz hale geldi.

Olay sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.