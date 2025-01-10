Mardin'de Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:39
Mardin'de Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki genç yaşamını yitirdi. Kazanın detayları, Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ortaya çıktı. Sürücüsünün ismi ve motosikletin plakası henüz öğrenilemeyen araç, devrilerek kontrolden çıktı.

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletin sürücüsü Muhammed Akman (18) ve yolcu Cihan Çelik (27) hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, motosikletin devrilme anını net bir şekilde kaydedildi. Bu görüntüler, kaza ile ilgili soruşturmada önemli bir kaynak olabilir.

Güvenlik Önlemleri ve Araştırma

Olayla ilgili soruşturma sürerken, benzer kazaların önüne geçmek adına kaza anı ve sonrası ile ilgili detaylı bir inceleme yapılması bekleniyor.

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