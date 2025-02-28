Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:31
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir başarı sağladı.

Operasyon Detayları

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, bu iki ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çeşitli önlemler alarak, etkili bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda toplamda 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyon sonucunda, 4 şüpheli gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, Mardin'de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılığına bir örnek teşkil ediyor.

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