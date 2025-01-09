Mardin'deki Silahlı Kavga: Ağır Yaralı Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Korkunç Olay: Silahlı Kavga Can Aldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga, bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada ağır yaralanan Barış Allak (20), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan diğer iki kişi, S.K. (40) ve F.B. (18), tedavi altına alındı ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler alınmaya devam ediliyor.

Kavganın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmamakta. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.