Mardin'deki Silahlı Kavga: Ağır Yaralı Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki Barış Allak hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:08
Mardin'deki Silahlı Kavga: Ağır Yaralı Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Korkunç Olay: Silahlı Kavga Can Aldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga, bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada ağır yaralanan Barış Allak (20), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan diğer iki kişi, S.K. (40) ve F.B. (18), tedavi altına alındı ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler alınmaya devam ediliyor.

Kavganın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmamakta. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
2
Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı
3
Fransız Gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail Askerleri Tarafından Sorgulandı
4
Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
5
Büyükelçi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Küçük Şirin'i Öldüren Kağıt Toplayıcısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
7
Karabük'te Kış Ayında İncir Meyvesi Verdi!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi