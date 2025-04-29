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Meloni ve Erdoğan'dan Güçlü İlişkiler Mesajı

İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye-İtalya ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ticaret hacmi 30 milyar dolara ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:13
Meloni ve Erdoğan'dan Güçlü İlişkiler Mesajı

İtalya Başbakanı Meloni'nin Türkiye Ziyareti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Gelişen Ticaret İlişkileri

Meloni, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına iyi temeller attıklarını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum." dedi. Ayrıca, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2024'te 30 milyar doları aşacağını kaydetti.

Ticarette Hedef ve Büyüme

Son dönemde %28 oranında bir artışla rekor düzeyde rakamlar elde ettiklerini vurgulayan Meloni, "Son derece olumlu bir tablo. Arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 yıl erken tutturmuş oluyoruz," dedi. Orta vadede ikili ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Stratejik İşbirlikleri ve Gelecek Vizyonu

Meloni, başta enerji alanında olmak üzere iki ülkenin stratejik ortaklar olduklarını belirtti. Yenilenebilir enerji, hızlı tren ve kültürel alanlarda da işbirliği yapacaklarına dikkat çekti. Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar'ı övgüyle andı.

Ekonomik İlişkilerin Ötesinde Bir Bağ

Meloni, Türkiye ile olan ilişkilerinin ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz" şeklinde tanımladı. Ayrıca, jeopolitik krizlerle ilgili yaptıkları istişarelerin de önemine dikkat çekti.

Güvenlik ve Göç Politikaları

Ortaklaşa göç konusunda aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu söyleyen Meloni, Türkiye kaynaklı düzensiz göçün sıfıra indiğini ifade etti. Suç örgütleri ve insan kaçakçılarıyla mücadelede mutabakata varıldığını da belirtti.

Meloni, “Şu ana kadar yaptıklarımızdan ötürü gurur duyabileceğimizi düşünüyorum.” diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Villa Pamphili Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Villa Pamphili Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

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