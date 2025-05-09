Mersin'de Anneler Günü Öncesi Çiçek Mezatlarındaki Hareketlilik

Mersin'de Çiçek Mezatları Canlanıyor

Türkiye’nin önde gelen kesme gül ve süs bitkisi üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de, Anneler Günü’ne sayılı günler kala çiçek mezatları ve seralarda büyük bir hareketlilik gözlemleniyor. Kentte yer alan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Toroslar ilçesindeki şubesinde, satışlar açık artırma usulü ile gerçekleştiriliyor.

Çiçekçilikte Tatlı Bir Rekabet

Mersin ve çevresindeki çiçek üreticilerinin katıldığı mezatlarda, Anneler Günü için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Çiçekçiler, dükkanlarında sergilemek üzere almak istedikleri ürünler için mezatlarda kıyasıya bir rekabete giriyor. En yüksek fiyat teklifi veren esnaf, çiçeğin sahibi oluyor; bu da mezatlarda yoğun bir trafik yaratıyor.

Çiçek Üretiminde Çukurova’nın Rolü

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, Mersin, Adana ve Hatay'ın çiçek sektöründeki önemine vurgu yaparak, "Çukurova çiçek sektöründe Türkiye’nin lokomotifi. Bu bölgede iç mekan salon süs bitkileri ve iç-dış mekan çiçekli bitkiler üretiliyor," şeklinde konuştu. Özdemir, Kesme gül üretiminde Türkiye’nin %50-55'lik bölümünün Çukurova'dan karşılandığını belirtti.

Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

Özdemir, ayrıca Çukurova’da şubat ayında yaşanan zirai don sonrası, kesme gül ve süs bitkisi yetiştirilen seralarda yapılan hızlı müdahalelerin Anneler Günü’ne kadar tamamlandığını vurguladı. Çiçekçilerde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Özdemir, esnafın yaklaşık bir haftadır dükkânlarını Anneler Günü'ne hazırlamak için çaba sarf ettiğini aktardı.

Vatandaşlara Çağrı

Özdemir son olarak, "Esnaflarımız en uygun fiyatlarla, en güzel çiçekleri ve kaliteli hizmeti sunacaklar. Vatandaşlarımızdan, çiçeklerini çiçekçi dükkânlarından almalarını talep ediyoruz," diyerek duyuruda bulundu. Anneler Günü’ne yaklaşırken, Mersin’de çiçek mezatları ve seralar adeta canlı bir festival havasına büründü.

Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Mersin'de, Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatları ve seralarda hareketlilik yaşanıyor. Dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler, mezatlarda tatlı bir yarışa giriyor. En yüksek fiyat teklifi veren esnafın çiçeğe sahip olduğu mezatlarda yoğunluk devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Mersin'de, Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatları ve seralarda hareketlilik yaşanıyor. Dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler, mezatlarda tatlı bir yarışa giriyor. En yüksek fiyat teklifi veren esnafın çiçeğe sahip olduğu mezatlarda yoğunluk devam ediyor.