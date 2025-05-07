Mersin'de Ulaşım Sektörünün Gençlik Festivali 'UFEST' Devam Ediyor

Mersin Üniversitesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen UFEST etkinliği, gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturarak devam ediyor. Etkinlik, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda düzenleniyor ve ziyaretçilere farklı tanıtım stantları gezme imkanı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt’tan Etkileyici Konferans

Festival kapsamında, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, gazeteci Nasuhi Güngör moderatörlüğünde "Türkiye'nin Asya İle Avrupa Arasındaki Stratejik Konumu ve Demiryolu Vizyonu" başlıklı bir konferans verdi. Konferans öncesinde, Mersin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen "AR-GE Proje Pazarı 2025" etkinliğinde dereceye girenlere ödüller takdim edildi.

Kurt, konferansta Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda yer aldığını vurgulayarak, TCDD'nin ulaştırma alanında gerçekleştirdiği büyük projeleri paylaştı. Yüksek hızlı tren yolu inşaatında 2,251 kilometre mesafe kat ettiklerini belirten Kurt, 5,000 kilometre elektrifikasyon ve 11,000 kilometre mevcut demir yolu onarımı olduğunu duyurdu.

Demir Yolu Yatırımları ve Gelecek Vizyonu

Kurt, Türkiye'nin demir yolu ağından günlük olarak yaklaşık 1452 trenin sefer yaptığını ve günde 100,000 ton yük ile 1,000,000 kent içi yolcu taşıdığını söyledi. Şu anda 4,016 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren demir yolu inşaatının devam ettiğini aktaran Kurt, bu projelerin önümüzdeki yıllarda tamamlanacağını ifade etti.

Ayrıca, Kurt, Türkiye’nin uluslararası taşımacılıktaki stratejik rolüne dikkat çekerek, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru projelerinin Türkiye’nin lojistik kapasitesini artıracağını belirtti. Demir yolu alanında yerli üretim politikalarına öncelik verildiğini vurgulayan Kurt, bu alanda yerlilik oranlarının arttığını da sözlerine ekledi.

Konferans sonunda, öğrencilere tren maketi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Girişimcilik, teknoloji ve altyapı temalı interaktif uygulamaların, panellerin ve seminerlerin yer aldığı UFEST, yarın sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen "UFEST", Mersin Üniversitesi'nde sürüyor. MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda kurulan festival alanında, ziyaretçiler Bakanlık ve bağlı kuruluşlara ait tanıtım stantlarını gezme imkanı buluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen "UFEST", Mersin Üniversitesi'nde sürüyor. MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda kurulan festival alanında, ziyaretçiler Bakanlık ve bağlı kuruluşlara ait tanıtım stantlarını gezme imkanı buluyor.