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Mersin'de Yolcu Otobüsünde 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tarsus'ta bir yolcu otobüsünde 1.5 ton kaçak tütün bulundu, 3 kişi gözaltına alınd.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:42
Mersin'de Yolcu Otobüsünde 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de Kaçak Tütün Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar ve Gözaltılar

İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan İstanbul'a doğru hareket eden yolcu otobüsü, ilçenin girişinde durduruldu. Durdurulan otobüsün bagajında yapılan detaylı aramada büyük miktarda kaçak tütün bulundu.

Ceza ve Araç Men Edildi

Olay sonucunda otobüs firmasına 16 bin 420 lira idari para cezası uygulanırken, aracın trafiğe çıkışı ise men edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3...

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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