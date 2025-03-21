Mersin Limanı'nda Liman Kapı Otomasyonu Sistemi ile Giriş İşlemleri 1 Dakikaya İndi

Mersin Limanı'nda devreye alınan Liman Kapı Otomasyonu Sistemi, gümrük giriş işlemlerini 3 dakikadan 1 dakikaya düşürdü.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:12
Mersin Limanı'nda Liman Kapı Otomasyonu Sistemi ile Giriş İşlemleri 1 Dakikaya İndi

Ticaret Bakanlığı, Mersin Limanı'nda geçen ay pilot uygulama olarak başlattığı Liman Kapı Otomasyonu Sistemi ile gümrük işlemlerinde devrim yarattı.

Bu yeni sistem sayesinde, bir aracın rezervasyon kontrolü ve liman kapı giriş işlemleri ortalama 3 dakikadan 1 dakikaya düştü. AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, sistem, deniz yolu taşımacılığı için gümrük süreçlerini dijitalleştirmeyi ve liman giriş-çıkışlarını daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Mersin Limanı'nda Yeni Uygulama

24 Şubat'ta devreye alınan sistem, liman sahasına giriş yapmak isteyen araçlarla ilgili bilgileri, aracın sahaya girmeden önce liman işletmesi tarafından Bakanlığın sistemine anlık olarak iletiyor. Araçların plaka, konteyner numarası, taşınan yükün cinsi ve ağırlığı bilgileri bu sayede hızlı bir şekilde kaydediliyor.

Hız ve Güvenlik

Liman Kapı Otomasyonu Projesi doğrultusunda hayata geçirilen sistem, insan faktörünü en aza indirerek liman giriş işlemlerini hızlandırmayı ve gümrük kontrollerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Araçların giriş süreci, kamera görüntüleriyle desteklenmiş bir kontrol merkezi tarafından izleniyor.

Ayrıca, araç şoförleri, kendilerine verilen biyometrik doğrulamalı liman giriş kartı

Şehir Trafiğine Olumlu Etki

Mersin Limanı'na entegre edilen bu sistemle beraber, kapı giriş işlemlerinin hızlanması sağlandı. Böylece, kapı önündeki araç yoğunluğunun şehir trafiğine olan olumsuz etkisi minimize edildi. Toplam işlem süresi 3 dakikadan 1 dakikaya düştü.

Gelecekteki Planlar

Otomasyon ve entegrasyon gerekliliklerinin sağlanması durumunda, bu sistemin başka limanlarda da uygulanması planlanıyor. Ayrıca, sistemde kullanılan teknolojiler arasında Optik Karakter Tanıma Sistemi (OCR) ile plaka tanıma, bariyer geçiş noktalarında plaka okuma sistemleri, şoför kimlik doğrulama için kullanılan parmak izi okutma özellikleri ve yönlendirme kioskları gibi modern teknolojiler yer alıyor.

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