Meteoroloji'den 13 ilde sarı kodlu alarm! Sıcaklar ülke genelinde düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bugün 13 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu uyarıya göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. MGM'nin yaptığı açıklamaya göre, sarı kodlu uyarı, soğuk hava dalgasının etkisi altında olan bölgeleri kapsıyor. Sıcaklık düşüşünün özellikle hissedilir olması nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı

Meteoroloji'den 13 ilde sarı kodlu alarm! Sıcaklar ülke genelinde düşüyor
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Bu 13 ilde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas...

Soğuk hava dalgası etkisini artırarak, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesine neden olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları özellikle kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.

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Sarı kodla uyarılan iller

Bu durum, haftanın son günü için 13 ilde sarı kodlu uyarıyı beraberinde getirdi. Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Osmaniye ve Tunceli illerinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Özellikle gece saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.

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Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışlar, Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışına dönüşebilir.

Bu hava koşulları, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bu nedenle vatandaşların bu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Yeni haftanın ilk günleri havalar nasıl olacak?

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