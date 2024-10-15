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MHP Lideri Bahçeli: "Birleşmiş Milletler Acilen Harekete Geçmeli!"

Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında, Birleşmiş Milletler'in acilen güç kullanarak suçluları cezalandırması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:21
MHP Lideri Bahçeli: "Birleşmiş Milletler Acilen Harekete Geçmeli!"

MHP Lideri Bahçeli'den Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in derhal kuvvet kullanması gerektiğini belirterek, "Suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, İsrail'in bölgedeki savaşı yayma çabalarını da eleştirerek, bunun Türkiye ve mazlum milletler için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Milli Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Bahçeli, konuşmasında milli birliğin, toplumsal uzlaşmanın ve dayanışmanın değerine dikkat çekerek, bu unsurların geleceğin aydınlığı için şart olduğunu ifade etti. "Uzakları yakınlaştıran, riskleri doğru okuyan, milli yüreklerin tarihe derin izler bırakması için sağlam bir tarih bilincine ihtiyacımız var" dedi.

Ekonomik Tehditler ve Uluslararası İlişkiler

Konuşmasında ekonomik durumun da altını çizen Bahçeli, uluslararası toplumun haksızlıklara karşı sorumluluk alması gerektiğini belirtti. "Bugün gelinen noktada, güçlü ülkelerin haksız kullandığı güçlere karşı sessiz kalan Birleşmiş Milletler'in aciz kalması bizleri derinden yaralıyor" dedi.

CHP'ye Eleştiriler

Bahçeli, CHP yönetiminin siyasi tavrını eleştirerek, "Mahalle yanarken CHP'nin havanda su dövmesi endişe verici" dedi. Asıl amacın Türk milletinin birliği olduğunu belirten Bahçeli, siyasette uzlaşmanın önemini vurguladı.

İsrail'e Karşı Ortak Direniş Çağrısı

İsrail'in saldırılarına karşı ortak bir direniş hattı kurulması ve Birleşmiş Milletler'in etkin rol alması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Eğer bu yapılmıyorsa, ülkeler çekilsin ve Türk milletinin kahramanlığını görsünler" şeklinde konuştu.

Sonuç ve Çözüm Önerisi

Bahçeli, Türk devlet felsefesinin halka dayalı olduğunu ve millet-devlet bütünlüğünün önemini vurgulayarak, tarih boyunca bunun gerekliliğinin altını çizdi. "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben!" anlayışının siyasetin temelini oluşturduğunu ifade etti.

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