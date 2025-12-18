Mide Ağrısı İhmal Etmeyin: Kalp Krizi Belirtisi Olabilir

Mide ağrısını hafife almayın: Kalp krizi belirtisi olabilir

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, mide bölgesinde hissedilen bazı ağrıların basit hazımsızlık değil, kalp krizi gibi ciddi bir sorunun işareti olabileceğini belirterek bu tür şikâyetlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Atipik belirtiler ve kimler risk altında?

"Özellikle beklenmedik anda gelen şiddetli veya farklı bir mide ağrısını hafife almamak gerekir. Kalp krizi belirtileri her zaman filmlerde gördüğümüz gibi dramatik göğüs ağrıları şeklinde ortaya çıkmayabilir; bazen vücudumuzun verdiği sinyaller daha sinsi ve belirsiz olabilir" diye konuştu.

Doç. Dr. Yücel, kadınlarda, ileri yaşlardaki bireylerde ve diyabet hastalarında kalp krizinin daha atipik seyredebildiğini; bu gruplarda göğüste belirgin ağrı olmaksızın mide bulantısı, hazımsızlık, üst karın ağrısı, soğuk terleme veya ani yorgunluk gibi bulgularla karşılaşılabileceğini söyledi.

Mide ve kalp ağrısını ayırt etme yolları

Doç. Dr. Yücel, kalp ve mide kaynaklı ağrıların yakın bölgelerden kaynaklanması ve belirtilerinin örtüşmesi nedeniyle ayırmanın zor olabildiğini belirtti. Mide kaynaklı ağrıların çoğunlukla yanma veya ekşime şeklinde tarif edildiğini, yemek sonrası veya yatarken artabileceğini; antiasitlerle veya pozisyon değişikliğiyle hafifleyebileceğini aktardı.

Buna karşılık kalp krizi ağrısı genellikle baskı veya sıkışma hissi şeklinde olur, antiasitlerle geçmez ve çoğunlukla dinlenme halinde ya da efor sırasında aniden ortaya çıkar. Kalp ağrıları bazen boyun, çene, omuz veya sol kola yayılır; birçok hasta bunu "Göğsümde bir fil oturuyor gibiydi" diye tarif eder.

Ayrıca tetikleyiciler farklıdır: mide rahatsızlıkları çoğunlukla ağır yemek veya yağlı/asitli besinlerle ilişkilidir; kalp krizi ise fiziksel efor veya duygusal stresle tetiklenebilmektedir. Eğer ağrı yürüyüş, merdiven çıkma gibi aktivitelerle tetikleniyorsa, bu durum kalp kökenli problemi düşündürür.

Ne zaman doktora başvurmalısınız?

Her mide ağrısı kalp krizi değildir, ancak Doç. Dr. Yücel kritik uyarılarda bulundu: "Basit bir mide yanması genelde kısa süreli olup pozisyon değiştirince veya ilaç alınca rahatlama olur. Ancak 15 dakikadan uzun süren, dinlenmekle geçmeyen şiddetli bir ağrı ciddiye alınmalıdır. Bu tür inatçı ağrı kalp krizi belirtisi olabileceği için vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir."

Yücel, alışık olunan ve tetikleyicisi belli ağrılarla, alışılmadık derecede şiddetli veya nedeni belirsiz ağrıları ayırt etmenin önemli olduğunu; özellikle orta yaş ve üzerindeyseniz veya bilinen kalp riskleriniz varsa, şüpheli durumlarda önce kalbin ekarte edilmesinin doğru yaklaşım olduğunu ifade etti.

Özetle: Yeni, şiddetli veya daha önce yaşanmamış mide/üst karın ağrısı; soğuk terleme, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi gibi eşlik eden bulgular varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

DOÇ. DR. OĞUZHAN YÜCEL