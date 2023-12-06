Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Pençe-Kilit' Operasyonu ile 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuru ile 8 PKK'lı teröristin ele geçirildiği açıklandı. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristin hava harekâtıyla ele geçirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Pençe-Kilit' Operasyonu ile 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" sloganıyla terör unsurlarını etkisiz hale getirme çabalarının devam ettiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" vurgusu yapıldı.

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