Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Pençe-Kilit' Operasyonu ile 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuru ile 8 PKK'lı teröristin ele geçirildiği açıklandı. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristin hava harekâtıyla ele geçirildiği açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" sloganıyla terör unsurlarını etkisiz hale getirme çabalarının devam ettiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" vurgusu yapıldı.