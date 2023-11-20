Milli Savunma Bakanlığı, Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

Gazze’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayan Türkiye, bölgedeki hastalara şifa olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağı, Türkiye’de tedavi görecek 109 Gazzeli kardeşimizi Mısır üzerinden Ankara’ya getirdi.

TÜRKİYE’DE TEDAVİ GÖRECEKLER

Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu yaralanan ve kanser gibi hastalıklara maruz kalan Gazzeli hastalar, Türkiye’nin sağlık diplomasisi çabaları sayesinde ülkeye getirildi. Hastalar, Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’ın El-Ariş kentine geçti ve buradan Türkiye’ye ait iki uçakla Ankara’ya uçtu. Uçaklarda, Türkiye’den gelen 10 kişilik sağlık personeli de yer aldı. Hastalar, Esenboğa Havalimanı’nda ambulanslarla karşılandı ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.





BAKAN KOCA: “ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’da yaptığı görüşmelerin ardından, bazı hastalarla birlikte Ankara’ya döndü. Bakan Koca, havalimanında yaptığı açıklamada, Gazze’deki insanlık dramına kayıtsız kalmadıklarını ve hastaların Türkiye’ye getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını söyledi. Bakan Koca, “Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, Gazze’den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye’ye getirilmesiyle önemli bir adım attık. Hastaların Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Gazzeli hastalar neden Türkiye’ye getirildi?



Gazzeli hastalar, Gazze’de yaşanan çatışmalarda yaralanan ve kanser gibi hastalıklara yakalanan kişilerdir. Türkiye, Gazze’deki insanlık dramına duyarsız kalmayarak, hastaları tedavi etmek üzere ülkesine getirmiştir.

Türkiye, Gazzeli hastaları nasıl getirdi?

Türkiye, Gazzeli hastaları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağı ile Mısır üzerinden Ankara’ya getirdi. Uçaklarda, Türkiye’den gelen 10 kişilik sağlık personeli de yer aldı.

Gazzeli hastalar nerede tedavi ediliyor?

Gazzeli hastalar, Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi ediliyor. Hastalar, Esenboğa Havalimanı’nda ambulanslarla karşılanarak hastaneye götürüldü.