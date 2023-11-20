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MİT’ten operasyon! PKK’nın kritik ismi öldürüldü

MİT’ten operasyon! PKK’nın kritik ismi öldürüldü MİT, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK'nın toplumsal alandaki sorumlularından biri olan ve kod adı "Jiyan Mardin" olan Gülsüme Doğan'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Doğan, terör örgütüne finansal destek sağlama, bölge halkını haraca bağlama ve reşit olmayan çocukları örgüte katma gibi faaliyetlerde bulunuyordu.