MİT’ten operasyon! PKK’nın kritik ismi öldürüldü
MİT, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK'nın toplumsal alandaki sorumlularından biri olan ve kod adı "Jiyan Mardin" olan Gülsüme Doğan'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Doğan, terör örgütüne finansal destek sağlama, bölge halkını haraca bağlama ve reşit olmayan çocukları örgüte katma gibi faaliyetlerde bulunuyordu.
Türkiye’nin terörle mücadelesi devam ediyor. MİT, PKK/KCK’ya karşı yürüttüğü operasyonlarla örgütün üst düzey yöneticilerini hedef alıyor. Bu kapsamda, “Jiyan Mardin” kod adlı Gülsüme Doğan, MİT’in başarılı bir operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.
ÖRGÜTTE YÜKSELEN İSİM:
2006 yılında PKK/KCK’ya katılan ve kırsal kadrolarda hızla yükselen “Jiyan Mardin” kod adlı Gülsüme Doğan, örgütün üst düzey yöneticileri ile yakın ilişkiler kurdu.
BÖLGE HALKINI HARACA BAĞLADI
Doğan, aldığı talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladı. Toplanan bu para, güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullanıldı.
ÇOCUKLARI ÖRGÜTE KATMA ÇABASI
MİT’in son dönemde yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, örgüt kadrolarındaki çözülme hızlandı. Bu durum üzerine, örgüte yeni militanlar kazandırmak için PKK/KCK üst düzey yöneticileri, Gülsüme Doğan’ı görevlendirdi.
ÖZEL EKİP TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT mensuplarına bağlı saha ajanları, Doğan’ın faaliyetlerini adım adım izledi. MİT, örgütün finans ve kadr