MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'nda Görev Alıyor

MSB'nin Indus Shield-2024 Katılımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan tarafından düzenlenen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katıldığını duyurdu.
Tatbikat Detayları
Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "8-26 Ekim tarihleri arasında Mushaf Hava Üssü/Sargodha'da gerçekleştirilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait 5 F-16 uçağı ve 64 personelle yer alıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca, tatbikata dair fotoğraflar da paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi.