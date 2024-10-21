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MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'nda Görev Alıyor

MSB, 2024 Indus Shield tatbikatına 5 F-16 ve 64 personel ile katılıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 22:45
MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'nda Görev Alıyor

MSB'nin Indus Shield-2024 Katılımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan tarafından düzenlenen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katıldığını duyurdu.

Tatbikat Detayları

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "8-26 Ekim tarihleri arasında Mushaf Hava Üssü/Sargodha'da gerçekleştirilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait 5 F-16 uçağı ve 64 personelle yer alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, tatbikata dair fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi.

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