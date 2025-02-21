Muğla'da Deprem Yönetimi İçin Önemli Çalıştay Başladı

Muğla'da 'Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı' Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı' ünlü bir otelde başladı. Üç gün sürecek olan bu etkinlikte, deprem konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, depremin kıyı Ege'ye özgü olmadığını ve küresel bir sorun olduğunu vurguladı.

Afet Yönetimi ve Yerel Deneyimler

Başkan Aras, “Yerel yöneticilerin afet yönetimi konusundaki tecrübeleri son derece kıymetli. Çünkü deprem sonrası afet yönetimi, depremin kendisi kadar önemlidir. Kentlerde yaşayan insanların can güvenliği bizlere emanet” dedi. Ayrıca çalıştayda uzmanlardan edinilecek bilgilerin önemli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Her Ay Yeniden Toplanma İhtimali

Çalıştay sonuçlarının dikkate alınarak hayata geçirilmesi için çaba göstereceklerini ifade eden Aras, çalıştaydan çıkan raporların uygulanması konusunda titizlikle izleme yapacaklarını söyledi. “Gerekirse her ay yeniden toplanacağız. Bu çalışmanın somut sonuçlar üretmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Afet Müdahale Planı ile Uyum

Aras, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde hangi kurumların hangi görevleri üstleneceğinin belirli olduğunu vurguladı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Uzmanların Katılımı

Çalıştayda, Yıldız Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi gibi birçok üniversiteden alanında uzman akademisyenler yer almakta. Ayrıca bır çok kamu ve özel sektörden uzmanlar da etkinliğe katıldı.

Etkinliğin açılış programında, CHP Muğla Milletvekilleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü ve diğer önemli isimler de yer aldı. Çalıştay, 23 Şubat'ta sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 3 gün sürecek "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 3 gün sürecek "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" başladı. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.