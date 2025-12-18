Muğla'da Nüfus Müdürlerine 'Hizmet Kalitesini Yükseltme' Eğitimi

Muğla İl Nüfus Müdürlüğü'nden Hizmet İçi Eğitim

Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından, 13 ilçe nüfus müdürüne yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Muğla Valiliği Özer Türk Toplantı Salonunda, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Utku Candan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 2025 yılının genel değerlendirmesi ele alındı. Eğitim kapsamında pasaport, sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartı işlemleri ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin mevcut durumu değerlendirildi; verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Evlendirme Memurlarına Yönelik Ayrı Oturum

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen diğer bir oturumda ise evlendirme memurları ve nüfus müdürlerine yönelik hizmet içi eğitim verildi. Oturumda evlendirme yönetmeliği ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Utku Candan tarafından verilen eğitimde, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi amaçlandı. Eğitim kapsamında Evlendirme Yönetmeliği'nin yanı sıra Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, evlendirme memurlarına ilişkin genelge ve talimatlar ile Nüfus Hizmetleri Kanunu ele alındı.

Eğitimin hedefi, mevzuat uygulamalarında birlik sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin, hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktır.

